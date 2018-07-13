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Самое время познакомиться: RT проверил, что иностранные болельщики знают о Забиваке
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Самое время познакомиться: RT проверил, что иностранные болельщики знают о Забиваке 

RT на русском 6 часов назад
Символ чемпионата мира по футболу 2018 года Забивака — неотъемлемый атрибут турнира. Однако, как выяснил корреспондент RT Илья Петренко, далеко не все иностранные болельщики знают, кто это такой и что значит его имя.
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