Милонов рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018 

Чемпионат мира демонстрирует, что Россия была и остаётся замечательной страной, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
В воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники» встретятся финалисты Чемпионата мира по футболу 2018 — сборные Франции и Хорватии.
Виталий Милонов рассказал ИА «Политика сегодня», что он «ставит на Россию», добавив, что это уже не так важно.
«Но мне, конечно, больше нравится Хорватия. Запомните главное — Чемпионат мира демонстрирует, что Россия была и остаётся замечательной страной. Все попытки уполномоченных ФИФА оспорить это, все их визги — враньё. Атмосфера спортивного праздника должна продлиться бесконечно!», — сказал депутат.