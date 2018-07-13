Ещё
Милонов рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Милонов рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Чемпионат мира демонстрирует, что Россия была и остаётся замечательной страной, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
В воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники» встретятся финалисты Чемпионата мира по футболу 2018 — сборные Франции и Хорватии.
Виталий Милонов рассказал ИА «Политика сегодня», что он «ставит на Россию», добавив, что это уже не так важно.
«Но мне, конечно, больше нравится Хорватия. Запомните главное — Чемпионат мира демонстрирует, что Россия была и остаётся замечательной страной. Все попытки уполномоченных ФИФА оспорить это, все их визги — враньё. Атмосфера спортивного праздника должна продлиться бесконечно!», — сказал депутат.
Парламентская газета: последние новости
В Кремле ответили на требования Запада отдать Крым Украине Нарезное оружие можно будет снаряжать самостоятельно Маурицио Мартина избран национальным секретарём итальянской Демократической партии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»275
«Это лучший чемпионат мира в истории»2
Мутко запретили подходить к главе ФИФА
ФИФА снова оштрафовала Хорватию
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение