Мендьета: Россия организовала комфортный для футболистов и болельщиков чемпионат мира

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Чемпионат мира в России организован успешно и является комфортным для болельщиков и футболистов. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета.

Чемпионат мира в России стартовал 14 июня. Турнир завершится 15 июля, когда в финальном матче сыграют сборные Франции и Хорватии.

"Я не был на многих чемпионатах мира, но, определенно, Россия успешно организовала этот турнир. Все болельщики очень счастливы, для них здесь все удобно — логистика, транспорт, чистота городов. Так же комфорт и безопасность ощущают игроки, в том числе на стадионах. Российское правительство можно только поздравить с таким проведением чемпионата мира", — сказал Мендьета.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, это стало высшим достижением команды на мировых первенствах в новейшей истории.

"Конечно, я думаю, что футболисты счастливы, все-таки россияне являются хозяевами этого турнира. Хорошее выступление очень важно для домашней сборной, и российская команда действительно провела впечатляющий чемпионат. Люди определенно были счастливы и на стадионах, и на улицах. В сборной России собраны хорошие игроки, к тому же для них было важно доверие домашней публики", — заключил Мендьета.