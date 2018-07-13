ФИФА оштрафовала Данию за непристойный баннер и поведение болельщиков на «Самара Арене»

Фривольная надпись на датском флаге и само поведение фанатов не понравились Международной федерации футбола. Во время матча Дания — Австралия на «Самара Арене» группа красно-белых фанатов развернула флаг, на котором красовалась неожиданная надпись. Фраза «Store patter», говорящая о внушительных размерах женского бюста, представителями ФИФА была воспринята как сексистская. За эту неуместную шутку, а также за само поведение датчан — во время матча они бросали в австралийских болельщиков посторонние предметы — Международная федерация оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию на 20 тысяч швейцарских франков. Напомним, матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Дании и Австралии прошёл на «Самара Арене» 21 июля и окончился вничью со счётом 1:1. Тогда с трибун стадиона за встречей наблюдала почти 41 тысяча болельщиков.

Источник: Самарское губернское телевидение