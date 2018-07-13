Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич о предстоящем финале ЧМ-2018

Игрок сборной Хорватии Иван Ракитич согласился бы обменять победу на чемпионате мира в России на окончание карьеры. Об этом футболист рассказал на пресс-конференции за два дня до решающего матча с Францией. Полузащитник «шашечных» также объяснил, в чём секрет успеха спортсменов из его страны, заявил, что готов набить тату в честь завоевания Кубка планеты даже на лбу, и заверил, что скандал вокруг Домагоя Виды не повлиял на команду.

За два дня до финального матча ЧМ-2018 с журналистами пообщался один из лидеров хорватской команды Иван Ракитич. Футболист «Барселоны» вместе с Лукой Модричем из «Реала» делает линию полузащиты «шашечных» одной из лучших на турнире. При этом именно Ракитич подходил к мячу последним в послематчевых сериях пенальти в рамках 1/8 и 1/4 финала турнира, и оба раза приносил своей команде победу.

В преддверии пресс-конференции Иван получил неожиданный подарок. Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан передал хорвату свою игровую майку. В этом нет ничего удивительно, ведь футболисты прекрасно знакомы. В течение нескольких лет они вместе выступали в составе немецкого «Шальке».

«Спасибо большое! Фарфан — мой большой друг, вместе мы играли в «Шальке», и он всегда будет желанным гостем в моём доме», — поблагодарил Ракитич.

«В честь победы на чемпионате мира готов сделать тату на лбу»

— Как вы себя чувствуете в преддверии финальной игры?

— Ощущений лучше нельзя и придумать. Я очень горд. Когда начинал выступать за сборную, у меня были определённые мечты, хотелось регулярно попадать в финалы больших турниров. Но наше выступление на этом чемпионате мира превзошло все ожидания.

— Вы сыграли уже 70 матчей за сезон. Откуда черпаете силы?

— Да, я слышал, что даже установил рекорд. Не переживайте, сил на финал мне хватит, их будет с избытком. Это историческое событие не только для тех игроков, что появятся на поле, но и для всей страны. Можно сказать, в матче примут участие 4,5 миллиона человек! Мы намерены уйти с поля с высоко поднятыми головами и чувством, что сделали всё возможное.

— Что скажете о главном судье финального матча Несторе Питане?

— Я был очень рад, когда узнал, что именно он обслужит игру. Это очень грамотный специалист, который блестяще взаимодействует со своими помощниками. Для Питаны, как и для нас, это самый важный матч в жизни. Надеюсь, после финального свистка пожмём друг другу руки, и он поздравит меня с победой.

— На вашем теле немало татуировок. Найдётся ли место для новой в честь возможной победы Хорватии на ЧМ?

— Я готов сделать тату прямо на лбу! Пожертвую им. Правда, для начала спрошу разрешения у жены.

— Насколько эта игра важна для вашей маленькой страны?

— Достаточно посмотреть на то, какие пожелания передают нам с родины. Улетая сюда, в Россию, мы уже чувствовали эту поддержку. Испытывали чувство гордости и ярости. Мы все едины. Я говорю не только о футболистах, тренерах и журналистах, но обо всей стране. В каждом матче мы думали только о победе, и я уверен, что, играй мы на стадионе вместимостью в 4,5 миллиона — он был бы полон!

«Мы должны победить и сделать мир счастливым»

— В воскресенье вы выйдите на поле с мыслями о реванше за поражение от Франции в полуфинале ЧМ-1998?

— Никакой мести быть не может. Как известно, кто старое помянет, тому глаз вон. Мы просто хотим победить. Уважаем Францию, но всё-таки это уже абсолютно другая команда, а мы способны привезти Кубок мира домой.

— Хорватия добивается успехов не только в футболе, но и во многих других видах спорта. С чем это связано?

— Как я уже говорил, дело в нашей связи с родиной. Надевая майку сборной, ты меняешься, и, как вы правильно заметили, это касается не только футбола. Если бы сборная Хорватии играла в турнире по настольному теннису, настрой был бы аналогичный. Если честно, у меня такое ощущение, что сотни миллионов людей будут болеть за Хорватию. Аргентина, Германия… Мне приходят сообщения со словами поддержки со всего мира. Люди говорят: «Никогда бы не подумали, что будем радоваться голам хорватов, как мячам, забитым сборной родной страны». Поэтому мы должны победить и сделать мир счастливым.

— У вас были проблемы с усвояемостью глютена. Из-за этого вам действительно пришлось поменять диету?

— Перед тем, как начать сезон в «Барселоне», мы сдавали тесты, и показатели глютена в моих анализах действительно были не лучшими. Порой я плохо себя чувствовал, долго восстанавливался. Медики рекомендовали поменять питание, мне теперь нельзя употреблять продукты с глютеном. С тех пор чувствую себя хорошо.

— С подобной проблемой сталкивался и теннисист Новак Джокович . Он говорил, что будет вас поддерживать. Тяжело себе представить, чтобы серб переживал за хорвата.

— Я снимаю шляпу перед Новаком, сейчас болею за него на «Уимблдоне» и хочу, чтобы он победил. Тогда в воскресенье мы оба будем счастливы. Новак — фантастический человек и спортсмен. Мы познакомились в Майами, и я до сих пор помню этот день.

— Если бы вам предложили торг: выигрываете чемпионат мира, но на следующий день завершаете карьеру, согласились бы?

— Да, без раздумий. В таком случае я бы оставил бутсы дома уже на следующий день. Готов отдать всё ради блага своей страны.

— Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что Лука Модрич является лучшим футболистом турнира. Согласны?

— Раз тренер так сказал, нет смысла с ним спорить. Но, пожалуй, я соглашусь с Даличем. Думаю, немало хорватов попадёт в список лучших по итогам турнира, а у Луки отличные шансы стать первым. Хотя он не слишком нуждается в этом, для него, как и для всех нас, победа превыше всего.

— В воскресенье вам предстоит сразиться с партнёрами по «Барселоне» Усманом Дембеле и Самюэлем Умтити. Общались с ними?

— Немного поговорил с Самюэлем. Пожелали друг другу удачи. Вот, собственно, и всё.

— Как Далич влияет на команду?

— Я познакомился с ним около десяти лет назад, когда играл в юношеской сборной Хорватии, и могу сказать, что уже тогда Златко проявлял себя как уникальный тренер. С одной стороны, он достаточно близок с футболистами, а с другой, точно знает, чего от них хочет.

Порой Далич не спит ночами, чтобы подготовить команду. Хочу просто поблагодарить его и весь тренерский штаб за то, что мы переживаем сегодня. Уверен, Далич много лет будет во главе хорватского футбола.

— На вашу команду по ходу турнира оказывалось немалое давление. Как справились с этим?

— Здесь нечего обсуждать. Понимаю, что работа СМИ заключается в этом, хотя наши мнения могут расходиться. Никакого скандала не было, никаких плохих намерений. Всё, что случилось, в том числе с Домагоем Видой, осталось в прошлом. Сейчас наша главная цель — финал. Спасибо всем россиянам за организацию этого праздника. Надеюсь, все уже увидели хорватскую команду такой, какая она есть.

— Расскажите о тактике на финал.

— Если нужно будет сыграть правого защитника — сыграю, скажут сидеть на скамейке — останусь в запасе. Это неважно, тренер знает, что делать. Мы будем готовы.

— Назовите сильные и слабые стороны сборной Франции.