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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Витессом» Слуцкого в товарищеском матче
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Витессом» Слуцкого в товарищеском матче 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 13 июля. Российский футбольный клуб «Арсенал» из Тулы сыграл вничью с голландским «Витессом» из города Арнем, главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в австрийском городе Филлах на стадионе «Грамд».
В составе российского клуба голы забили Кантемир Берхамов с пенальти (82-я минута) и Руслан Мингазов (87). «Арсенал» отыгрался со счета 0:2. В составе голландской команды гол забил Брайан Линссен (18), а Георгий Костадинов забил мяч в свои ворота (29).
"Арсенал" проводит сбор в Австрии с 6 июля, а завершит его 17 июля. 16 июля тульский клуб сыграет с голландским «Утрехтом».
Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год. Трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнее межсезонье 47-летний тренер подписал контракт с «Витессом» на два года.
Другой российский клуб «Оренбург» на сборе в Австрии провел товарищеским матч с румынским «Шепши». Российский клуб победил со счетом 3:1.
"Уфа" на сборе в австрийском Майрхофене сыграла с чешским клубом «Пршибрам». «Уфа» выиграла со счетом 2:1.
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