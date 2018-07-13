Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Витессом» Слуцкого в товарищеском матче

ТАСС , 13 июля. Российский футбольный клуб «Арсенал» из Тулы сыграл вничью с голландским «Витессом» из города Арнем, главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в австрийском городе Филлах на стадионе «Грамд».

"Арсенал" проводит сбор в Австрии с 6 июля, а завершит его 17 июля. 16 июля тульский клуб сыграет с голландским «Утрехтом».

Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год. Трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнее межсезонье 47-летний тренер подписал контракт с «Витессом» на два года.

Другой российский клуб «Оренбург» на сборе в Австрии провел товарищеским матч с румынским «Шепши». Российский клуб победил со счетом 3:1.

"Уфа" на сборе в австрийском Майрхофене сыграла с чешским клубом «Пршибрам». «Уфа» выиграла со счетом 2:1.