«Уфа» одержала волевую победу над командой из Чехии 

Во втором контрольномматче на сборе в австрийском Майрхофене «Уфа» обыграла чешскую команду «Пршибрам» — 2:1.
«Уфа» первой пропустила, но в дальнейшем сумела отыграться. Уфимцы усилиями Вячеслава Кротова еще в первом тайме сравняли счет, а во второй половине игры гол Игоря Безденежных помог российской команде одержать итоговую победу.
Следующую контрольную игру на австрийском сборе «Уфа» проведет 17 июля с турецким «Истанбул Башакшехир».
Контрольный матч
«Уфа» (Уфа, Россия) — «Пршибрам» (Пршибрам, Чехия) — 2:1 (1:1)
Голы у «Уфы»: Кротов (1:1); Безденежных (2:1).