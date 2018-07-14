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Лилиан Тюрам: В сложных ситуациях Мбаппе играет даже лучше
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Лилиан Тюрам: В сложных ситуациях Мбаппе играет даже лучше 

Советский спорт 1 час назад
«Честно говоря, я знаю его очень долго! Мы впервые встретились, когда я играл за сборную Франции. Тогда я привык оставаться после тренировок, чтобы поразвлекаться и поиграть с детьми. Килиан тоже был там, ему было пять или шесть лет. Этот парень очаровал меня за несколько минут. Помню, что спрашивал у всех, кто он и откуда родом. Он все еще выглядит как ребенок, но обладает качеством, которое мне нравится: в сложных ситуациях Мбаппе играет даже лучше», — цитирует Тюрама пресс-служба ФИФА.
Мбаппе в составе сборной Франции сыграет в финале чемпионата мира в России против команды Хорватии. Матч состоится 15 июля в «Лужниках».
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