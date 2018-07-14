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Тюрам был очарован Мбаппе, когда тому было всего пять лет
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Тюрам был очарован Мбаппе, когда тому было всего пять лет 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам отметил, что очень давно знает нынешнего форварда «трехцветных» и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
— Вообще я знаю Мбаппе очень долгое время, — цитирует пресс-служба ФИФА слова Тюрама. — Однажды я задержался после тренировки, чтобы поиграть с детьми, которые были рядом. Среди них был Мбаппе, ему тогда было 5-6 лет.
Уже через несколько минут я был очарован этим ребенком. Помню, что расспрашивал всех, кто этот парень и откуда он приехал.
Ради правды, он и сейчас выглядит, как ребенок. Мбаппе имеет качество, которое я очень люблю, — он становится лучше, когда возникают трудности. На чемпионате мира-2018 19-летний Мбаппе забил 3 гола в 6 играх за сборную Франции.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)​
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь
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