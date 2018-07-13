Нашлись родственники еще одного павшего бойца под Сталинградом

Осенью 2017 года в архивный отдел Администрации Ханты-Мансийска обратилась волонтер поискового движения Анжела Добрянская из города Омска с просьбой оказать помощь в поиске родственников солдата Великой Отечественной войны Семена Михайловича Снитко. По имеющимся данным он родился в 1920 году, призван в ряды рабоче-крестьянской Красной армии 28 августа 1940 года Остяко-Вогульским райвоенкоматом. Сержант, командир отделения 3 Гвардейской стрелковой дивизии Семен Снитко погиб в бою за Сталинград 25 декабря 1942 году. В 2006 году солдат с товарищами были перезахоронены в братскую могилу у села Парижская Коммуна под Волгоградом. Поиск родных в то время не дал результатов. В 2017 году к поиску родственников солдата подключились архивные отделы Администрации Ханты-Мансийска и Омской области, волонтеры и общественники. Информацию разместили в социальных сетях и средствах масовой информации.

Вскоре нашлись земляки погибшего бойца, которые сообщили, что Семен Михайлович пришел работать в Калачинскую дистанцию Омской области в 1935 году диспетчером путей. Ему было всего 15 лет.

После этого нашлась родная сестра отца солдата Ульяна Михайловна (в девичестве Снитко). По ее словам корни семьи на Украине, а Семен родился в д. Сергеевка, Калачинского района Омской области. Детей у него не было, родных братьев и сестер тоже. Но благодаря его подвигу сегодня живут с мирным небом над головой его племянники и их потомки.

Светлая память Герою и благодарность всем неравнодушным за оказанную помощь в поиске родственников Семена Михайловича Снитко.