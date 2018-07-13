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Эксперт заявил, что в России нужно создать сообщество, которое будет оценивать ошибки врачей
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Эксперт заявил, что в России нужно создать сообщество, которое будет оценивать ошибки врачей 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что в России нужно создать врачебное сообщество, которое будет оценивать ошибки медиков.
В УК могут появиться новые статьи для квалификации врачебных ошибок. С такой инициативой выступают СКР и представители «Национальной Медицинской Палаты». В первой статье будет говориться о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии нарушения, во второй — о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.
«Нужно сделать так, чтобы самое медицинское сообщество стало синхронным. Во всем мире ошибки врача судят врачи. То есть, некие саморегулируемые организации, общества в рамках которых разбираются те или иные случаи, когда происходит ошибка или халатность. Само профессиональное сообщество определяет тяжесть вины нарушителя и наказание», — сказал Мелик-Гусейнов в эфире Радио «Комсомольская правда».
По его словам, самое жестокое наказание для медика, которое есть мире — это лишение возможности вести врачебную практику.
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