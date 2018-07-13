Западные санкции не помешали Крыму насладиться ЧМ-2018

Жители Крыма смотрели матчи чемпионата мира неофициально, так как ФИФА не санкционировала открытие фестивалей болельщиков на полуострове, пишут западные СМИ.

В статье Reuters под названием «Несмотря на санкции, Крым присоединился к вечеринке ЧМ в России» сообщается, что крымчанам удалось посмотреть чемпионат мира, несмотря на санкции западных стран. Матч России и Уругвая был показан на большом экране на набережной Севастополя. При этом в зоне просмотра не было символики ФИФА, логотипов спонсоров или упоминания о ЧМ возле экрана. «Картинку» предоставил Первый канал.

Другие матчи с участием сборной России были показаны в общественных местах в Крыму, трансляции предоставляли российские вещатели.

Как рассказал президент Федерации футбола Крыма Юрий Ветоха , ФИФА разрешала установить фан-зоны на полуострове только в том случае, если спонсоры фестивалей болельщиков дадут свое одобрение. По его словам, такого соглашения достичь не удалось.

Спонсорами фестивалей выступали известные бренды: McDonald's, Coca-Cola , Adidas, пивные производители Budweiser и Anheuser-Busch Inbev NV.

Журналисты запросили комментарии у всех 16 спонсоров, связанных с чемпионатом мира и фан-фестами. В Anheuser-Busch Inbev NV сообщили, что компания не участвовала в переговорах, связанных с фан-зонами в Крыму. Представители РЖД также заявили, что не вели переговоры об этом. «Альфа-Банк» отказался от комментариев, а российский алмазодобытчик «Алроса» отметил, что его спонсорство не связано с фан-зонами.

Президент Федерации футбола Крыма также рассказал об устной договоренности с ФИФА и Оргкомитетом ЧМ-2018 на организацию своего рода неофициальных публичных просмотров.

«Мы получили разрешение на организацию некоммерческих публичных просмотров до 5 тыс. зрителей», — сказал Ветоха. По его словам, Оргкомитет «дал на это добро после консультации с ФИФА».

При этом Ветоха заявил, что «мы не называем их официальными фан-зонами, чтобы не спровоцировать скандал».

В Крыму матчи также транслировались в государственном кинотеатре «Севастопольское кино». Показ футбола в кинотеатрах также регулируется ФИФА. Режиссер кинотеатра Дмитрий Гарнега признался, что ФИФА отказала в его заявке, но он все равно решил организовать просмотр.

«Мы хотели для трансляции матчей сделать все официально. Мы обратились в ФИФА. Нам в общем сказали, чтобы мы «отвалили», — сказал Гарнега.

Перед чемпионатом выяснилось, что в Крыму не будет официальных фан-зон ФИФА. В декабре 2017 года стало известно, что ФИФА не продает билеты жителям полуострова.