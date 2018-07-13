Ряд улиц перекроют в выходные в Москве из‑за закрытия ЧМ‑2018

Несколько улиц перекроют в центре Москвы 14 и 15 июля из-за мероприятий в честь закрытия чемпионата мира по футболу-2018, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Полное перекрытие будет действовать на улице Ильинка от Красной площади до Старой площади с 00:01 14 июля до 23:59 15 июля», — говорится в сообщении.

Также движение автомобилей перекроют на улице Петровка — будет ограничено движение от Копьевского переулка до Театрального проезда с 19:00 14 июля до 3:00 15 июля.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимали 11 российских городов. Финал мундиаля состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.