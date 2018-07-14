Центр Москвы перекроют из-за финала чемпионата мира по футболу

О запланированных в столице перекрытиях радиостанции «Говорит Москва» рассказала сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Дарья Мурго.

Ильинку полностью закроют на участке от Красной до Старой площади, там будут проходить мероприятия, приуроченные к финалу мундиаля. Также движение автомобилей перекроют по улице Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда с 19:00 сегодняшнего дня до трёх часов ночи. Это ограничение будет действовать из-за гала-концерта звёзд оперы в Большом театре. Он должен начаться сразу после окончания матча за третье место между Бельгией и Англией.

Россия впервые стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры турнира проходили в 11 российских городах. Финал мундиаля состоится завтра на столичном стадионе «Лужники». За Кубок мира будут бороться сборные Франции и Хорватии. Матч за третье место между Бельгией и Англией пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге в 17:00.