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Полузащитник «Ювентуса» Тельо продолжит карьеру в «Беневенто»
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Полузащитник «Ювентуса» Тельо продолжит карьеру в «Беневенто» 

Советский спорт 6 часов назад
Полузащитник «Ювентуса» Андрес Тельо продолжит карьеру в «Беневенто», сообщает официальный сайт «ведьм».
21-летний колумбиец подписал трехлетний контракт с командой, вылетевшей по итогам прошлого сезона в серию В.
По данным transfermarkt.de, «Ювентус» выручил на продаже хавбека порядка трех миллионов евро.
В минувшем сезоне Тельо на правах аренды выступал в итальянском клубе «Бари». В составе бело-красных принял участие в 36 играх, забил один мяч, отдал семь результативных передач и заработал семь желтых карточек.
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