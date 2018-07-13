Полузащитник «Ювентуса» Тельо продолжит карьеру в «Беневенто»

Полузащитник «Ювентуса» Андрес Тельо продолжит карьеру в «Беневенто», сообщает официальный сайт «ведьм».

21-летний колумбиец подписал трехлетний контракт с командой, вылетевшей по итогам прошлого сезона в серию В.

По данным transfermarkt.de, «Ювентус» выручил на продаже хавбека порядка трех миллионов евро.

В минувшем сезоне Тельо на правах аренды выступал в итальянском клубе «Бари». В составе бело-красных принял участие в 36 играх, забил один мяч, отдал семь результативных передач и заработал семь желтых карточек.