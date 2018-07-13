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Реми стал игроком «Лилля»
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Реми стал игроком «Лилля» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Sports.ru
Бывший нападающий сборной Франции Лоик Реми стал игроком «Лилля». 31-летний футболист перешёл в стан «догов» из «Лас-Пальмаса» и подписал с новой командой контракт, рассчитанный до 2020 года. Вторую половину минувшего сезона Реми провёл на правах аренды в «Хетафе». В 23 матчах Примеры в составе «Лас-Пальмаса» и «Хетафе» на счету форварда 8 мячей и одна голевая передача.
Ранее Реми выступал за «Лион», «Ланс», «Марсель», «Ниццу», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас».
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