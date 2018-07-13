Яри Литманен: В матче с испанцами россияне думали о результате и сыграли на него

— Российские футболисты технически подкованы, и я не удивлен их результату. Надо признать, что группа была не сильной. Первые матчи получились несложными, все хорошо, поэтому российские футболисты начали себя чувствовать значительно увереннее.

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В матче с испанцами россияне думали о результате и сыграли на него. А при открытом футболе было невозможно победить испанцев, — цитирует Литманена РИА «Новости»

Добавим, что сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.