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Яри Литманен: В матче с испанцами россияне думали о результате и сыграли на него
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Яри Литманен: В матче с испанцами россияне думали о результате и сыграли на него 

Советский спорт 6 часов назад
— Российские футболисты технически подкованы, и я не удивлен их результату. Надо признать, что группа была не сильной. Первые матчи получились несложными, все хорошо, поэтому российские футболисты начали себя чувствовать значительно увереннее.
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В матче с испанцами россияне думали о результате и сыграли на него. А при открытом футболе было невозможно победить испанцев, — цитирует Литманена РИА «Новости».
Добавим, что сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.
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