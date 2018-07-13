Песков надеется на «зачатки политической воли» на саммите Россия-США

МОСКВА РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО НА САММИТЕ РФ-США БУДУТ ПРОЯВЛЕНЫ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ЗАЧАТКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ — ПЕСКОВ