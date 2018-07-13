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Литманен: сборная России обрела уверенность в собственных силах по ходу ЧМ-2018
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Литманен: сборная России обрела уверенность в собственных силах по ходу ЧМ-2018 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские футболисты добились успеха на чемпионате мира благодаря уверенности в собственных силах и технической оснащенности. Такое мнение журналистам высказал рекордсмен сборной Финляндии по количеству сыгранных матчей и забитых голов Яри Литманен.
Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, что стало лучшим результатом для команды в новейшей истории выступлений на мировых первенствах. На групповом этапе россияне обыграли команды Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и уступили уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России одержала победу над испанцами (1:1, 4:3 — по пенальти), после чего в четвертьфинале проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).
"На чемпионате мира в России все проходит хорошо, но я не могу вспомнить турнир, который получал бы негативные оценки, — сказал Литманен. — Результат российских футболистов меня не удивил, они хорошо подкованы технически. Надо признать, что группа сборной России была не самой сильной, а первые матчи получились несложными. Российские футболисты начали себя чувствовать уверенней, а в матче с испанцами они думали только о результате и сыграли так, чтобы его добиться".
"Не стал бы говорить, что пенальти являются лотереей, здесь важны качества вратаря и бьющих игроков. Хорваты выиграли две серии пенальти, это показатель качества. Помню, как десять лет назад сборная Хорватии проиграла по пенальти (на Евро-2008 в четвертьфинале сборной Турции со счетом 1:3 — прим. ТАСС), когда Лука Модрич и Иван Ракитич не реализовали свои удары. Сейчас эти футболисты стали более опытными и подготовленными", — добавил Литманен.
Бывший нападающий голландского «Аякса», испанской «Барселоны» и английского «Ливерпуля» отметил, что российские футболисты обладают необходимыми показателями для игры в сильнейших национальных лигах. «Не так важно говорить о том, кто должен уехать заграницу. Юрий Жирков уже играл в [английском] „Челси“, например. Сейчас российские футболисты также обладают необходимыми качествами для игры в сильных зарубежных чемпионатах», — заключил Литманен.
Чемпионат мира закончится 15 июля. В финале мирового первенства, который пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18:00 мск, сыграют команды Хорватии и Франции. Днем ранее в матче за третье место в Санкт-Петербурге встретятся сборные Англии и Бельгии, начало — 17:00 мск.
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