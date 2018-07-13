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Яндекс: лидеры запросов от саратовцев
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Яндекс: лидеры запросов от саратовцев 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Была рука Бога, теперь появилась и его нога. Великолепные спасения вратаря нашей сборной Игоря Акинфеева не дают покоя многим россиянам. По запросам тем в популярном поисковике футболист держится на первом месте. Ищут пользователи сети моменты, в которых выручал Акинфеев.
Запросы саратовцев на этой неделе тоже с футбольным налетом. Президент Хорватии открывает топ пять популярных тем минувшей недели. Эффектная блондинка Колинда Грабар-Китарович интересовала саратовских интернет-пользователей.
Премьера фильма «Человек-Муравей и оса» на четвертом месте. Фантастическая история на киноэкранах появилась еще неделю назад. Но информацию о фильме по-прежнему ищут.
День семьи любви и верности и третье место. В разных городах праздник отметили по-разному. В Саратове, например, прошёл парад молодожёнов.
Чемпионат мира по футболу. Мундиаль подходит к концу. Но четвертьфинал Бразилии с Бельгией стал одной из самых актуальных тем запроса.
На первом месте вполне ожидаемо. Матч Россия — Хорватия. Этот поединок наша команда проиграла, но бились до конца. Об этом говорили и многие пользователи сети. Играли достойно, а в серии пенальти больше повезло хорватам.
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