Дидье Дрогба о выступлении сборной России и самых запоминающихся моментах ЧМ-2018

России удалось организовать лучший чемпионат мира и разрушить многие стереотипы о стране. Об этом заявил нападающий Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба на пресс-конференции в Москве. Кроме того, футболист рассказал, за кого будет болеть в финале мундиаля, отметил достойный результат хозяев турнира, а также поделился мнением о том, кто может получить высшую персональную награду по итогам турнира.

— Поделитесь своими впечатлениями от чемпионата мира?

— Всё, что касается безопасности, атмосферы, качества, было великолепно. Совершенно точно можно назвать этот чемпионат лучшим. И я бы хотел поздравить с этим Россию и организаторов турнира. Ещё стоит отметить такой момент: мундиаль совершенно точно улучшит представление иностранцев о стране. Когда ты путешествуешь в новое место, у тебя о нём сложилось множество стереотипов, и не все они положительные. Но люди, которые приехали сюда, на своём опыте убедились, насколько россияне открытые, искренние и гостеприимные люди, как прекрасно они относятся ко всем приезжим болельщикам без исключения. В этом и заключается главная сила спорта: он может развеять даже самые негативные слухи и показать истинный потенциал страны, её лицо.

— Многие критиковали ФИФА и власти России за то, что на нужды мундиаля было потрачено слишком много денег. Оправдали ли себя эти расходы?

— Разумеется. Хорошо это или плохо, но такие крупные соревнования невозможно провести качественно без серьёзных финансовых вливаний, которые идут на организацию игр, на безопасность, на качественные телевизионные трансляции. Поэтому иного выхода я здесь не вижу.

— Что вам запомнилось больше всего?

— Я буду ещё долго вспоминать множество великолепных матчей и событий. Например, мне запомнились игры сборной Перу, которая показала себя с самой лучшей стороны. Невооружённым глазом был заметен энтузиазм, с которым выходили на поле все футболисты. Отдельно хотелось бы отметить такой потрясающий матч, как Франция — Бельгия, за которую у меня выступает много друзей: Эден Азар , Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни и другие.

— Как оцениваете выступление хозяев турнира?

— Сборная России провела великолепный турнир. Дебютный матч с Саудовской Аравией она выиграла со счётом 5:0, чем поразила многих любителей футбола. Франция до последнего не знала, кто будет противостоять ей в финале. Мы видели, как радовались своему успеху хорваты, так как он дался им непросто.

— Одной из главных звёзд этой команды стал полузащитник Александр Головин . Ходят слухи, что футболист вскоре может присоединиться к одному из европейских клубов, например, к лондонскому «Челси». Соответствует ли его уровень этой команде?

— К сожалению, мне об этом ничего не известно. Да, Головин отлично себя проявил на нынешнем мундиале и превзошёл все ожидания. У него хорошо поставлен удар. Особенно запоминающимся стал его мяч в ворота Саудовской Аравии. В связи с этим могу сказать, что у него всё должно получиться, в какой бы из европейских клубов он ни отправился.

— Что думаете о финале турнира? Справедливо ли то, что именно эти сборные поборются за звание нового чемпиона мира?

— Я вырос во Франции, и был бы крайне рад, если бы именно эта команда выиграла чемпионат мира. 20 лет назад она побеждала в последний раз, и многие болельщики хотели бы вновь увидеть её триумф. Но не стоит умалять заслуг и сборной Хорватии, ведь она также показала игру высочайшего качества. А какая у них сила воли! Не думаю, что для трёхцветных финал станет лёгкой прогулкой за трофеем. Оба коллектива по делу прошли в данную стадию турнира, поэтому каждый из них заслуживает высших наград.

— Что можете сказать по конкретным персоналиям? Кто из футболистов мог бы претендовать на звание лучшего игрока?

— Больше всего своей игрой меня впечатлил полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте. Однако на столь почётное звание могут рассчитывать сразу несколько футболистов. Так, на протяжении трёх лет я наблюдаю за Килианом Мбаппе, лично знаю людей, которые помогли ему стать тем, кем он является сейчас. Нападающему всего 19 лет, но едва ли можно сказать, что он ребёнок. Это состоявшийся, зрелый человек, настоящий профессионал. Мало быть хорошим спортсменом и обладать выдающимися физическими качествами. Ещё необходимо уметь мыслить на поле. Поэтому если он продолжит прогрессировать, то вполне сможет претендовать и на «Золотой мяч».

— В числе претендентов на звание лучшего игрока мундиаля присутствует и хорватский полузащитник Лука Модрич . Что скажете о нём?

— По моему мнению, если данный титул получит Модрич, то это также будет заслуженно. Хорват выступает на высочайшем уровне на протяжении последних 10 лет, и это впечатляет. Кроме того, именно он является одним из главных составляющих успеха «шашечных», которые впервые в своей истории вышли в финал такого крупного турнира. Для государства с численностью населения всего 4 миллиона человек это является колоссальным прорывом.

— Задумывались ли вы о том, чем будете заниматься после завершения карьеры? Будет ли это тренерская деятельность?

— Разумеется, футбол — моя страсть, я живу этим видом спорта. Но на настоящий момент я — действующий игрок. Но когда придёт момент, рассмотрю все возможные опции.