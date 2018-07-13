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В Кремле ответили на требования Запада отдать Крым Украине
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В Кремле ответили на требования Запада отдать Крым Украине 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT в пятницу назвал требования Запада отдать Крым Украине абсолютно нелогичными и бесперспективными.
«Разговаривать стоит только в одном ключе, в том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, — оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно. Это значит, никогда ничего не будет», — сказал представитель Кремля.
При этом Песков допустил, что президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию по Крыму, вместе с тем отметив, что в Москве не носят розовых очков.
Ранее в пятницу Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй назвал ситуацию в вхождением Крыма в состав России «катастрофой», которая досталась ему от предыдущего лидера страны — Барака Обамы. Американский лидер заверил, что «присоединения Крыма не произошло бы», будь он в тот момент президентом.
Крым оказался в составе Украины после распада Советского Союза. В марте 2014 года после госпереворота на полуострове прошел референдум, на котором большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали возвращение в состав РФ. США, Евросоюз и Украина не признали итоги голосования.
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