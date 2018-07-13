В Кремле ответили на требования Запада отдать Крым Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT в пятницу назвал требования Запада отдать Крым Украине абсолютно нелогичными и бесперспективными.

«Разговаривать стоит только в одном ключе, в том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, — оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно. Это значит, никогда ничего не будет», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков допустил, что президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию по Крыму, вместе с тем отметив, что в Москве не носят розовых очков.

Ранее в пятницу Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй назвал ситуацию в вхождением Крыма в состав России «катастрофой», которая досталась ему от предыдущего лидера страны — Барака Обамы . Американский лидер заверил, что «присоединения Крыма не произошло бы», будь он в тот момент президентом.