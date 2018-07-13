В Нижегородской области пройдёт чемпионат Приволжья по дрэг-рейсингу

14 июля в Нижегородской области на трассе NRing пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по дрэг-рейсингу SMP RDRC. В турнире примут участие 30 пилотов, которых разделят на четыре категории в зависимости от времени прохождения классической дистанции — 402 метра.

В рамках этапа зрители также смогут посетить паддок, рассмотреть автомобили и пообщаться с участниками. Одиночный билет на этап стоит 300 рублей, билет на двоих — 500 рублей. Для детей до 12 лет вход бесплатный.

Программа мероприятия

11:00 — открыт вход для зрителей, 10:50 — 13:30 — тренировочные заезды, 14:20 — 16:00 — квалификационные заезды, 16:30 — 19:30 — финальные заезды. 20:00 — награждение победителей и призеров.