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В Нижегородской области пройдёт чемпионат Приволжья по дрэг-рейсингу
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В Нижегородской области пройдёт чемпионат Приволжья по дрэг-рейсингу 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
14 июля в Нижегородской области на трассе NRing пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по дрэг-рейсингу SMP RDRC. В турнире примут участие 30 пилотов, которых разделят на четыре категории в зависимости от времени прохождения классической дистанции — 402 метра.
В рамках этапа зрители также смогут посетить паддок, рассмотреть автомобили и пообщаться с участниками. Одиночный билет на этап стоит 300 рублей, билет на двоих — 500 рублей. Для детей до 12 лет вход бесплатный.
Программа мероприятия
11:00 — открыт вход для зрителей, 10:50 — 13:30 — тренировочные заезды, 14:20 — 16:00 — квалификационные заезды, 16:30 — 19:30 — финальные заезды. 20:00 — награждение победителей и призеров.
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