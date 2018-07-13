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14 июля пройдёт третий этап чемпионата Сибири по дрэг-рейсингу SMP RDRC
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14 июля пройдёт третий этап чемпионата Сибири по дрэг-рейсингу SMP RDRC 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
14 июля в поселке Краснозерское Новосибирской области пройдет третий этап чемпионата Сибирского федерального округа по дрэг-рейсингу SMP RDRC. Он будет совмещен с первым этапом чемпионата Новосибирской области.
Все участники будут разделены на четыре категории в зависимости от времени прохождения дистанции и технических характеристик машины. Среди заявленных автомобилей — Toyota Celica, Honda Accord, Nissan, Subaru Impreza, Subaru Forester, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107 и другие.
Ожидается, что заезды пройдут в один день, но в случае задержки часть заездов перенесут на воскресенье.
Первые два этапа чемпионата Сибири прошли в Алтайском крае.
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