14 июля пройдёт третий этап чемпионата Сибири по дрэг-рейсингу SMP RDRC

14 июля в поселке Краснозерское Новосибирской области пройдет третий этап чемпионата Сибирского федерального округа по дрэг-рейсингу SMP RDRC. Он будет совмещен с первым этапом чемпионата Новосибирской области.

Все участники будут разделены на четыре категории в зависимости от времени прохождения дистанции и технических характеристик машины. Среди заявленных автомобилей — Toyota Celica, Honda Accord, Nissan, Subaru Impreza, Subaru Forester, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107 и другие.

Ожидается, что заезды пройдут в один день, но в случае задержки часть заездов перенесут на воскресенье.

Первые два этапа чемпионата Сибири прошли в Алтайском крае.