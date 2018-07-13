Идову дебютировал за «Локомотив» в матче с «Вольфсбергом»

«Локомотив» сыграл вничью с «Вольфсбергом» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии. В данной встрече за железнодорожников дебютировал 26-летний защитник Брайн Идову, вышедший на замену на 63-й минуте. «Вольфсберг» в чемпионате Австрии-2017/18 занял 9-е место.

Товарищеский матч «Вольфсберг» — «Локомотив М» — 0:0 «Локомотив М»: Гильерме (Коченков, 46), Кверквелия, Лапшов, Денисов, Игнатьев (Идову, 63), Коломейцев (Ротенберг, 46), Баринов, Тугарев, Миронов (Корян, 75), Жемалетдинов, Лысов (Куликов, 46). 13 июля. Вольфсберг. Стадион «Lavanttal-Arena».