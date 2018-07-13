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110 тыс. военных и полицейских будут обеспечивать порядок во Франции на выходных 14-15 июля
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110 тыс. военных и полицейских будут обеспечивать порядок во Франции на выходных 14-15 июля 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Париж, 13 июля /Синьхуа/ — Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сегодня заявил, что в связи с Национальным праздником и участием национальной сборной Франции в финальном матче Чемпионата мира по футболу-2018 правительство Франции направит 110 тыс. полицейских и гвардейцев, а также 44 тысячи пожарных на обеспечение безопасности.
Ж. Коллон также потребовал, чтобы ответственные лица всех административных единиц Франции уделяли пристальное внимание возможным подозрительным ситуациям, устанавливали охранные зоны на местах проведения праздничных мероприятий, понижали риски проявления актов насилия. Кроме того, будет усилена работа по обеспечению безопасности на общественном транспорте во всех крупных городах Франции.
Ж. Коллон подчеркнул, что правительство Франции также примет масштабные меры по обеспечению безопасности в день финала ЧМ-2018, чтобы исключить проявление насилия на улицах со стороны футбольных фанатов. —0—
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