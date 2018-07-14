Экс-тренер сборной Хорватии указал на происхождение французов перед финалом ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац указал на происхождение игроков сборной Франции перед финалом чемпионата мира по футболу в России между французами и хорватами, передает Sport24.

Штимац возглавлял сборную Хорватии в 2012–2013 годах. Он был уволен за ряд неудовлетворительных результатов.

Финал мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерации футбола Швеции и Хорватии.