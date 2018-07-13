В Сербии назвали высказывание хорвата Штимаца скандальным

Сербское издание Blic назвало «скандальным» высказывание Игора Штимаца о составе сборной Франции — сопернике Хорватии по финалу чемпионата мира-2018. В пятницу бывший игрок и тренер сборной Хорватии, участник бронзового для команды чемпионата мира-98 опубликовал в своем профиле в Фэйсбуке пост, где перечислил 13 игроков сборной Франции с указанием их происхождения и написал, что «не знает, с кем именно играет Хорватия».

SKANDALOZNA PROZIVKA Bivši selektor Hrvatske «NE ZNA» protiv koga igraju «vatreni» u finalu Mundijala /FOTO/https://t.co/aalSqoLTzT

— BlicSport (@BlicSport) 13 июля 2018 г.

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Матч против Франции состоится в воскресенье, 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)