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В Сербии назвали высказывание хорвата Штимаца скандальным
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В Сербии назвали высказывание хорвата Штимаца скандальным 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Сербское издание Blic назвало «скандальным» высказывание Игора Штимаца о составе сборной Франции — сопернике Хорватии по финалу чемпионата мира-2018. В пятницу бывший игрок и тренер сборной Хорватии, участник бронзового для команды чемпионата мира-98 опубликовал в своем профиле в Фэйсбуке пост, где перечислил 13 игроков сборной Франции с указанием их происхождения и написал, что «не знает, с кем именно играет Хорватия».
SKANDALOZNA PROZIVKA Bivši selektor Hrvatske «NE ZNA» protiv koga igraju «vatreni» u finalu Mundijala /FOTO/https://t.co/aalSqoLTzT
— BlicSport (@BlicSport) 13 июля 2018 г.
Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Матч против Франции состоится в воскресенье, 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
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