Кейн: завтра — время для финального рывка на чемпионате мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2018 с национальной командой Бельгии.

«Последняя тренировка на этом чемпионате мира. Завтра — время для финального рывка. Необходимо завершить турнир на высокой ноте», — написал форвард.

Фото доступно на официальной странице Гарри Кейна в социальной сети «Инстаграм».

Матч Бельгия — Англия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.