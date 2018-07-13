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Кейн: завтра — время для финального рывка на чемпионате мира
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Кейн: завтра — время для финального рывка на чемпионате мира 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2018 с национальной командой Бельгии.
«Последняя тренировка на этом чемпионате мира. Завтра — время для финального рывка. Необходимо завершить турнир на высокой ноте», — написал форвард.
Фото доступно на официальной странице Гарри Кейна в социальной сети «Инстаграм».
Матч Бельгия — Англия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
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