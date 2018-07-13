Кононов: «На протяжении уже второй игры мы видим характер „Арсенала“

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов подвёл итоги матча с «Витессом» (2:2) в эфире клубного канала.

— На сборах ты никогда недоволен в первую очередь игрой и результатом, потому что понимаешь, что происходит. Команда под нагрузками, переезды и все-все-все. Смотришь только, как я это вижу, на то, как команда работает на тренировках, и на индивидуальные качества футболистов, начиная с психологических. Всегда надо стремиться к победе и выигрышу у оппонента, это одна из самых важных индивидуальных составляющих, когда ты должен обыграть своего оппонента, своего противника. Сегодня одна из задач была, особенно после того, как мы проигрывали 0:2, переломить ход встречи. Я думаю, что нам это удалось, и по созданным моментам, их количеству, а также и голам.

— Если взять тот момент, что удалось отыграться, команда сегодня показала характер?

— Да, на протяжении уже второй игры мы видим это. В прошлом матче мы проигрывали «Аустрии» (0:1) и забили два гола во втором тайме. А сейчас мы уже проигрывали 0:2, тоже забили и создали достаточное количество моментов. И в начале второго тайма мы уже начали переигрывать соперника.

— Если взять молодых ребят, которые сегодня вышли, они помогли сравнять счет. Довольны ли тем, как Мингазов сегодня вышел на поле, один из авторов этих мячей?

— Да. Если игрок забивает гол, мы им довольны. Более того, можно сказать, что он нам принес очко, и я бы отметил, наверное, всех ребят, которые вышли во втором тайме. Они увеличили нам движение, скорость, достаточно организованно играли. Я думаю, что соперник не ожидал этого.

— Вопрос относительно игры Горбатенко. У него было столько моментов, он был одним из самых активных и в первом, и во втором таймах. Чего не хватает Игорю, чтобы забить?

— Мне показалось, что Игорь уже на футбольном поле начинает переживать за тот момент, который упустил. Вот это ни в коем случае ему нельзя делать. Игра продолжается 90 минут, очень много случаев, когда игрок не забивает три момента, а в концовке может забить три подряд. Конечно же, я думаю, что нам надо совместно с ним поработать над психологией и умением преодолевать себя в сложных психологических ситуациях.

Напомним, что «Арсенал» ушел от поражения в спарринге с «Витессом» Леонида Слуцкого — 2:2 (0:2). Голы в самой концовке забили Берхамов (с пенальти) и Мингазов.