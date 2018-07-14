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Штимац: вы знаете, с кем именно играет Хорватия? Погба — Гвинея, Канте — Мали…
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Штимац: вы знаете, с кем именно играет Хорватия? Погба — Гвинея, Канте — Мали… 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац опубликовал резонансный пост в «Фейсбуке», задавшись вопросом, с кем хорватской сборной предстоит играть в финале чемпионата мира — 2018. Некоторые болельщики сочли это сообщение расистским, поскольку специалист указал на африканское происхождение ряда футболистов сборной Франции. «А кто-нибудь знает, с кем именно мы играем в финале? Кимпембе — ДР Конго Дембеле — Мавритания Сидибе — Мали Юмтити — Камерун Погба — Гвинея Толиссо — Того Матюиди — Ангола Канте — Мали Нзонзи — ДР Конго Мбаппе — Камерун Менди — Сенегал Манданда — ДР Конго Фекир — Алжир Респект!» — написал Штимац.
Матч Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве.
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