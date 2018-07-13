Хорваты не перестают мечтать о Кубке мира

Сборная Хорватии не перестает мечтать о победе в чемпионате мира-2018, о чем напомнила в своем Твиттере, опубликовав фотографию с заветным трофеем.

#FridayFeeling#WorldCupFinal pic.twitter.com/G7wDRw5ex6

— HNS | CFF (@HNS_CFF) 13 июля 2018 г.

В финале ЧМ-2018 «шашечным» будет противостоять команда Франции. Встреча пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники». Хорваты впервые в истории сыграют в финале чемпионата мира.

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)​

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