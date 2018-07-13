«Челси»: из огня да в полымя

Как Конте разрушил к себе доверие «Челси»

На первый взгляд, увольнение Антонио Конте кажется нелогичным, ведь тот сходу привел «Челси» к чемпионскому титулу в прошлом году, а в этом, при худшем, нежели у конкурентов, усилении состава хотя и не сумел завоевать путевку в Лигу чемпионов, все же принес клубу трофей Кубка Англии. В действительности, если верить The Telegraph , к уходу итальянскому специалиста дело шло упорно, но верно еще с прошлого межсезонья, несмотря на подписанное продления соглашения.

По данным авторитетного издания, отношения тренера с правлением «Синих» были окончательно испорчены после 10 дней лета 2017 года, в течение которых «Челси» не мог связаться с менеджером — он молчал на звонки по телефону, сообщения в мессенджерах и письма по электронной почте. На фоне слухов об интересе Конте к работе в «Интере» директора лондонцев запаниковали и убедились в том, что тренер хочет уйти. И хотя стороны продлили контракт как награду тренеру за выигранный титул, в действительности руководство тогдашнего чемпиона Англии не хотело терять больше денег на специалиста, если будет принято решение с ним расстаться.

Именно с этого начались все последующие проблемы для Конте в клубе: он хотел купить Ромелу Лукаку, Алексиса Санчеса , Алекса Сандро и Вирджила ван Дейка, но к началу предсезонки 10 июля ему подписали защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, который, к тому же, не мог присоединиться к новой команде из-за участия на Кубке Конфедераций и позднего отпуска. В свою очередь, менеджер чувствовал, что имеет нужные полномочия и пытался задеть своих работодателей при каждой удобной возможности, вероятно, надеясь, что из этого будет нужный эффект, как, например, когда назвал двумя новыми подписаниями «Челси» пришедших в технический штат Паоло Ваноли и Давиде Маццотту.

Известная история о сообщении, отправленном наставником Диего Косте прошлым летом, где он уведомил, что больше не рассчитывает на него, не только продолжила рушить отношения с правлением лондонцев, но и подорвала авторитет тренера среди подопечных, которым не понравилось отношение к лучшему бомбардиру предыдущего сезона. Теперь в клубе понимали, что продать игрока придется дешевле, нежели они рассчитывали, ведь соискатели уже знали, что тот не нужен Конте. Окончательно разрушились отношения с игроками у менеджера в силу его слишком строгого обращения с ними: с одной стороны чрезмерно интенсивные тренировки, с другой — ругань в адрес Кенеди за зевание во время установки и решение убрать из команды Давида Луиса, когда тот в ответ раскритиковал тактику тренера, а также крики в перерыве матча против «Саутгемптона»: «Вы все дерьмо».

Почему «Челси» медлил с отставкой Конте

В британской прессе убеждены, что есть две причины, из-за которых «Челси» почти два месяца медлил с увольнением наставника после завершения прошедшего сезона. Первое — это споры с итальянцем вокруг неустойки по поводу досрочного расторжения соглашения. Тот добивался получения денег за последний год своего контракта, который заканчивался летом 2019 года. Вторая причина — стремление ответить ему той же монетой за исчезновение в межсезонье-2017, чтобы он также оказался в подвешенном состоянии.

По информации того же The Telegraph, лишь пара человек из директоров «Синих» поздравило менеджера после победы в финале Кубка Англии над « Манчестер Юнайтед », после чего с Конте не было никаких контактов. В итоге Конте даже вернулся к тренировкам с подопечными после завершения отпуска, хотя всем уже было понятно, что итальянский специалист в скором времени покинет клуб. Только 13 июля «Челси» объявил о расставании с тренером после согласования компенсации менеджеру.

Почему «Челси» медлит с назначением Сарри

Согласно свежим сообщениям британских СМИ, новым рулевым коллектива будет Маурицио Сарри, но и для его назначения уже потрачено много времени. Виной всему ситуация с контрактом тренера в «Наполи». Хотя алленаторе покинул неаполитанцев еще в конце мая, его соглашение все еще действует, и юристы экс-наставника, а также английский клуб пытались договориться с президентом «Партенопеи» Аурелио де Лаурентисом разорвать трудовой договор.

Судя по всему, «Челси» не собирался платить итальянской стороне компенсацию еще и за расторжение соглашения Сарри, поэтому занял выжидательную тактику, которая принесла свои плоды. Об этом свидетельствует анонсируемый де Лаурентисом переход полузащитника Жоржиньо на «Стамфорд Бридж», хотя медиа ожидали его трансфера в «Манчестер Сити»: президент «адзурри» утверждает, что футболист всего лишь стремится жить в Лондоне, а не Манчестере, поэтому и выбрал «Синих». Тем не менее, «Горожане» утверждает, что игрок, который якобы два месяца назад сказал «Наполи», что хочет играть в команде Пепа Гвардиолы, используется «Партенопеи» для того, чтобы убедить английскую сторону заплатить компенсацию за контракт Сарри.

Как утверждает The Guardian , тренер и футболист уже прибыли в расположение «Челси» накануне подписания своих соглашений с лондонцами. За их совместный переход клуб заплатит неаполитанцам сумму в 57,5 миллиона фунтов.

«Челси» не будет покоя и с Сарри

И все же, «Синие» вряд ли могут вздохнуть с облегчением после непростых отношений с Конте, ведь и его преемник тоже не подарок. Так, в Италии общественность обвинила Сарри в гомофобии после того, как в полуфинале Кубка Италии он назвал коллегу из «Интера» Роберто Манчини «педерастом», что, к слову, если верить прессе, смущало и экс-чемпиона Англии, когда тот раздумывал над его приглашением в начале лета.

При этом не очень дружелюбен специалист и в отношении с противположным полом: когда журналистка Титти Импорта спросила его о перспективах выигрыша скудетто после мартовской ничьей с тем же «Интером», тот заявил, что поскольку она приятная женщина, он не станет ее посылать. Если верить СМИ, услышала неприятные вещи и директор «Челси» Марина Грановская , которая на собеседовании уведомила его, что ему не разрешат курить на тренировочной базе и на стадионе, а Сарри ответил, что Бог создал женщину только для переноса спермы от постели до туалета, а не для управления футбольным клубом«.

И полбеды для «Синих», как непрост новый менеджер в коммуникации с другими людьми в стрессовых ситуациях: в Англии, где более интенсивный футбол, сильнее конкуренция и больше матчей, нежели в Италии, просто нельзя без ротации состава, а это совсем не тот аспект, на который обращает внимание Маурицио. На Апеннинах его обвиняли в упертом нежелании предоставлять отдых ключевым исполнителям, делая ставку на одни и те же стартовые 11 исполнителей, за что ведущие журналисты прозвали его «тренером из Талибана ». Критики убеждены, что из-за этого «Наполи» как раз и не удалось выиграть чемпионский титул, хотя имел отличный шанс это сделать, но в матчах против слабых соперников ротация не применялась, вследствие чего в самой концовке сезона футболисты «адзурри» были истощены.

Из всего этого следует, что после Конте «Челси» рискует во всей ее красноречивости познакомиться с пословицей: «Из огня да полымя».