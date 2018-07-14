Во время ЧМ Германия отключала на базе Wi-Fi, чтобы игроки не играли в PlayStation

Сотрудники Немецкого футбольного союза отключали Wi-Fi на базе сборной во время чемпионата мира в России, сообщил в своем «Твиттере» журналист Goal Ронан Мерфи.

По его словам, немцы слишком много времени уделяли видеоиграм на PlayStation. Футболисты сборной могли до 4 часов утра играть в FIFA и Fortnite.

Напомним, сборная Германии впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап. На ЧМ-2018 заняла последнее место в группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей. Стоит отметить, что несмотря на провал, Лев намерен отработать свой рассчитанный до 2022 года контракт с Немецким футбольным союзом и существенно обновить команду.