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Во время ЧМ Германия отключала на базе Wi-Fi, чтобы игроки не играли в PlayStation
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Во время ЧМ Германия отключала на базе Wi-Fi, чтобы игроки не играли в PlayStation 

SPORT24.ru 1 час назад
Сотрудники Немецкого футбольного союза отключали Wi-Fi на базе сборной во время чемпионата мира в России, сообщил в своем «Твиттере» журналист Goal Ронан Мерфи.
По его словам, немцы слишком много времени уделяли видеоиграм на PlayStation. Футболисты сборной могли до 4 часов утра играть в FIFA и Fortnite.
Напомним, сборная Германии впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап. На ЧМ-2018 заняла последнее место в группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей. Стоит отметить, что несмотря на провал, Лев намерен отработать свой рассчитанный до 2022 года контракт с Немецким футбольным союзом и существенно обновить команду.
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