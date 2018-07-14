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Тренер Team Spirit: «Будем работать по 15 часов и больше»
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Тренер Team Spirit: «Будем работать по 15 часов и больше» 

CyberSport.ru 2 часа назад
Тренер Team Spirit Николай Certus Полуянов оценил выступление команды на CIS Minor Championship — London 2018. В комментарии Алексею OverDrive Бирюкову он отметил, что поражение от pro100 пошло команде на пользу, а турнир мотивировал тренироваться ещё больше. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника
«Игру с pro100 провалили из-за моей ошибки и самоуверенности в пикбане. Плюс большое количество ошибок в ключевых моментах по ходу игры. Из-за этого у нас было на одно лишнее бо3, и на финал тупо не хватило сил и концентрации.
В целом, я очень доволен и командой, и результатом. Турнир показал, что местами мы можем показывать игру высокого класса, и у нас огромный фундамент для роста. Мы четко понимаем в чем нам следует добавить, и как это сделать. Будем работать значит не 12 часов в день, а 15 и больше, столько сколько потребуется, чтобы дойти до заветной цели, которая далеко за пределами простого участия на Мажоре.
От себя хочу извиниться за то, что мы не победили. Мы старались изо всех сил. Спасибо всем, кто нас поддерживает, и отдельное спасибо команде pro100 за своевременную пощечину».
Team Spirit уступила HellRaisers в гранд-финале майнора для СНГ, но заработала слот в предварительной стадии FACEIT Major — London 2018. Pro100 победила Spirit в верхней сетке плей-офф, однако проиграла команде матч за путёвку в Лондон.
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