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Альбиоль: «С Анчелотти „Наполи“ способен творить великие дела»
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Альбиоль: «С Анчелотти „Наполи“ способен творить великие дела» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль считает, что команда способна добиться существенного прогресса под руководством Карло Анчелотти.
"С Анчелотти мы способны творить великие дела. Он является одним из ведущих тренеров в европейском футболе. Мы хотим работать и расти, чтобы воплотить в жизнь его идеи.
Анчелотти всегда много побеждал. Скоро мы начнём наш путь в лиге и будем сражаться до конца. Важно усердно работать и понимать идеи тренера", — цитирует Альбиоля Football Italia.
Анчелотти рассказал о главной задаче «Наполи» в предстоящем сезоне
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