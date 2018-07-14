Альбиоль: «С Анчелотти „Наполи“ способен творить великие дела»

"С Анчелотти мы способны творить великие дела. Он является одним из ведущих тренеров в европейском футболе. Мы хотим работать и расти, чтобы воплотить в жизнь его идеи.

Анчелотти всегда много побеждал. Скоро мы начнём наш путь в лиге и будем сражаться до конца. Важно усердно работать и понимать идеи тренера", — цитирует Альбиоля Football Italia.

Анчелотти рассказал о главной задаче «Наполи» в предстоящем сезоне