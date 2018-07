Калинич перейдет в «Атлетико»?

Итальянские СМИ обратили внимание на активность нападающего «Милана» Николы Калинича в Инстаграме. 30-летний хорват отписался от страницы своего клуба и подписался на страницу «Атлетико». Некоторые считают, что это связано со скорым переходом футболиста в испанскую команду.

Напомним, в прошлом месяце Калинич был отчислен из сборной Хорватии после отказа выйти на замену в матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2018​ с командой Нигерии (2:0).

Kalinic has unfollowed Milan on Instagram, but is following Atletico Madrid 🤔 pic.twitter.com/dcunWP04ha

— TheMilanBible (@TheMilanBible) 13 июля 2018 г.