В Екатеринбург прилетел лучший снайпер КХЛ, который теперь будет играть за «Автомобилист»

Сегодня ночью в Екатеринбург прилетел известный хоккеист Найджел Доус , признанный в минувшем сезоне лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги. До этого спортсмен канадского происхождения семь лет играл за казахстанский клуб «Барыс». Но в мае этого года стало известно о том, что нападающий на два года заключил контракт с екатеринбургским клубом «Автомобилист». Играть он будет под девятым номером. Спортсмен прибыл в Екатеринбург как раз к началу тренировок хоккейного клуба «Автомобилист». Информация о прилёте хоккеиста появилась в официальном аккаунте клуба в Instagram. Как следует из подписи к фото Доуса из аэропорта «Кольцово» , он провёл в пути почти сутки и сделал за это время четыре пересадки. Подготовка хоккеистов «Автомобилиста» к новому сезону начнётся с 16 июля, а уже 18 числа они на две недели улетят в Чехию, где проведут три товарищеских матча. Новый сезон хоккейный клуб начнёт 2 сентября домашним матчем против рижского «Динамо» Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.