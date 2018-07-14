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В Екатеринбург прилетел лучший снайпер КХЛ, который теперь будет играть за «Автомобилист»
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В Екатеринбург прилетел лучший снайпер КХЛ, который теперь будет играть за «Автомобилист» 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью в Екатеринбург прилетел известный хоккеист Найджел Доус, признанный в минувшем сезоне лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги. До этого спортсмен канадского происхождения семь лет играл за казахстанский клуб «Барыс». Но в мае этого года стало известно о том, что нападающий на два года заключил контракт с екатеринбургским клубом «Автомобилист». Играть он будет под девятым номером.
Спортсмен прибыл в Екатеринбург как раз к началу тренировок хоккейного клуба «Автомобилист». Информация о прилёте хоккеиста появилась в официальном аккаунте клуба в Instagram. Как следует из подписи к фото Доуса из аэропорта «Кольцово», он провёл в пути почти сутки и сделал за это время четыре пересадки.
Подготовка хоккеистов «Автомобилиста» к новому сезону начнётся с 16 июля, а уже 18 числа они на две недели улетят в Чехию, где проведут три товарищеских матча. Новый сезон хоккейный клуб начнёт 2 сентября домашним матчем против рижского «Динамо».
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