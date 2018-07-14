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«Локомотив» заработал больше других российских клубов на ЧМ-2018
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«Локомотив» заработал больше других российских клубов на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Московский «Локомотив» заработал больше других российских клубов на чемпионате мира по футболу, сообщает "Советский спорт".
Известное немецкое пиар-агентство составило рейтинг клубов, которые получает наибольшую сумму от Международной федерации футбол (ФИФА) за участие своих игроков на мундиале. ФИФА распределит около €180 млн  За каждый день, проведенный игроком на турнире, клуб получает примерно €7 тысяч.
Среди российских клубов больше всех заработал «Локомотив» — €1,7 млн Это 20-й показатель среди всех команд. Далее идут "Зенит" (29-е место, €1,2 млн), «Краснодар» (32-е место, €1,16 млн), ЦСКА (33-е место, €1,13 млн).
Первые десять клубов выглядят следующим образом:
1. «Манчестер Сити» — 4 417 500 €
2. "Реал" — 4 316 800 €
3. «Челси» — 3 964 600 €
4. «Тоттенхэм» — 3 843 100 €
5. «Барселона» — 3 658 900 €
6. «ПСЖ» — 3 610 100 €
7. "Манчестер Юнайтед" — 3 348 800 €
8. «Монако» — 3 002 900 €
9. «Атлетико» — 2 671 900 €
10. «Ювентус» — 2 489 500 €
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018.
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