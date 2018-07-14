«Локомотив» заработал больше других российских клубов на ЧМ-2018

Московский «Локомотив» заработал больше других российских клубов на чемпионате мира по футболу, сообщает "Советский спорт"

Известное немецкое пиар-агентство составило рейтинг клубов, которые получает наибольшую сумму от Международной федерации футбол (ФИФА) за участие своих игроков на мундиале. ФИФА распределит около €180 млн За каждый день, проведенный игроком на турнире, клуб получает примерно €7 тысяч.

Среди российских клубов больше всех заработал «Локомотив» — €1,7 млн Это 20-й показатель среди всех команд. Далее идут "Зенит" (29-е место, €1,2 млн), «Краснодар» (32-е место, €1,16 млн), ЦСКА (33-е место, €1,13 млн).

Первые десять клубов выглядят следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 4 417 500 €

3. «Челси» — 3 964 600 €

4. «Тоттенхэм» — 3 843 100 €

5. «Барселона» — 3 658 900 €

6. «ПСЖ» — 3 610 100 €

8. «Монако» — 3 002 900 €

9. «Атлетико» — 2 671 900 €

10. «Ювентус» — 2 489 500 €