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Неймар обратился к Ракитичу и Мбаппе перед финалом ЧМ-2018
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Неймар обратился к Ракитичу и Мбаппе перед финалом ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» обратился к форварду Килиану Мбаппе и полузащитнику Ивану Ракитичу перед финалом чемпионата мира по футболу в России, передает "Советский спорт".
"Мои друзья Мбаппе и Ракитич! Мы знаем, как тяжело было вам попасть сюда, теперь наслаждайтесь и получайте удовольствие, это того стоило. Я очень рад за вас двоих и очень рад видеть реакцию болельщиков из ваших стран, Франции и Хорватии", — написал Неймар в инстаграме.
Франция сыграет с Хорватией 15 июля на стадионе «Лужники».
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что два травмированных футболиста сборной Франции посетят финал ЧМ-2018 в составе делегации Эмманюэля Макрона.
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