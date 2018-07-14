Неймар обратился к Ракитичу и Мбаппе перед финалом ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» обратился к форварду Килиану Мбаппе и полузащитнику Ивану Ракитичу перед финалом чемпионата мира по футболу в России, передает "Советский спорт"

"Мои друзья Мбаппе и Ракитич! Мы знаем, как тяжело было вам попасть сюда, теперь наслаждайтесь и получайте удовольствие, это того стоило. Я очень рад за вас двоих и очень рад видеть реакцию болельщиков из ваших стран, Франции и Хорватии", — написал Неймар в инстаграме.

Франция сыграет с Хорватией 15 июля на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что два травмированных футболиста сборной Франции посетят финал ЧМ-2018 в составе делегации Эмманюэля Макрона.