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Кирьяков: «Бельгия превосходит Англию почти во всем и должна громко хлопнуть дверью»
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Кирьяков: «Бельгия превосходит Англию почти во всем и должна громко хлопнуть дверью» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2018, в котором 14 июля в Санкт-Петербурге встретятся Бельгия и Англия.
«Я думаю, Бельгия должна громко хлопнуть дверью. У них просто феноменальное поколение игроков. Они превосходят англичан почти во всех игровых качествах. В каждой линии у них есть преимущество.
Англия — упертая команда, достаточно хорошо готовая физически. Но им крайне не хватает импровизации, креатива, если угодно. Видно, что игроки четко занимают свои позиции и почти всегда выполняют план на игру. И вообще, это дисциплинированная команда, но им не хватает творческих игроков как в атаке, так и в полузащите.
А у Бельгии как раз есть такие исполнители: Азар, Лукаку, Де Брейне, даже Шадли, который стал для меня настоящим открытием. Поэтому для меня сборная Бельгии — фаворит этой игры.
Итоговый результат? Не жду большого количества голов. Думаю, англичане дадут бой бельгийцам. Ставлю на счет 2:1 в пользу сборной Бельгии», — сказал Кирьяков в интервью Sport24.ru.
Начало матча Бельгия — Англия запланировано на 17:00 мск.
«У бельгийцев творческая команда, они выиграют матч за третье место». Бельгия — Англия: прогнозы
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