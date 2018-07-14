Президент ОКР назвал превосходным уровень организации ЧМ-2018 по футболу

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в беседе с газетой «Известия» оценил уровень организации чемпионата мира по футболу, а также рассказал о своих ожиданиях от финального матча турнира между сборными Франции и Хорватии.

«Уровень турнира, как и его организации, превосходный. Очень много гостей приехало из национальных олимпийских комитетов других стран — я с ними общаюсь, и все они подчеркивают высочайший уровень проведения турнира», — отметил он.

По словам Позднякова, финальный матч ЧМ-2018 может посетить президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Он также поделился своими ожиданиями от заключительной встречи турнира.

«Я плохой прогнозист. Поэтому буду ждать от Франции и Хорватии хорошей игры с голами и напряжённой борьбой», — заключил Поздняков.