Президент ОКР назвал превосходным уровень организации ЧМ-2018 по футболу 

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в беседе с газетой «Известия» оценил уровень организации чемпионата мира по футболу, а также рассказал о своих ожиданиях от финального матча турнира между сборными Франции и Хорватии.
«Уровень турнира, как и его организации, превосходный. Очень много гостей приехало из национальных олимпийских комитетов других стран — я с ними общаюсь, и все они подчеркивают высочайший уровень проведения турнира», — отметил он.
По словам Позднякова, финальный матч ЧМ-2018 может посетить президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Он также поделился своими ожиданиями от заключительной встречи турнира.
«Я плохой прогнозист. Поэтому буду ждать от Франции и Хорватии хорошей игры с голами и напряжённой борьбой», — заключил Поздняков.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал проходящий в России чемпионат мира лучшим в истории.