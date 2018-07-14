Ещё
Главные новости дня: 13 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главные новости дня: 13 июля 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
В пятницу, 13 июля, прошёл тридцатый день Чемпионата Мира 2018 года. И это был последний день мундиаля в России, который не порадовал зрителей захватывающими матчами. И в субботу, и в воскресенье любителям футбола будет за чем последить.
Из новостей, касающихся мирового первенства, стоит выделить пропуск тренировки сборной Хорватии сразу тремя основными игроками. Также занимательная информация поступила из стана давно вылетевших команд Германии и Аргентины.
Пожалуй, главная новость минувшего дня — это решение ФИФА провести ЧМ-2022 осенью и зимой. Естественно, такое решение уже подверглось критике со стороны видных футбольных деятелей.
Важным событием стало и увольнение Антонио Конте с поста главного тренера «Челси». Решение было вполне ожидаемым, а почему оно было принято уже выяснили британские СМИ.
В центре внимания в пятницу был форвард сборной Бразилии Неймар. В этот день его и троллили, и защищали, и хвалили, и даже опровергали трансферные слухи, связанные с ним.
Посвятим пару строк и другим звёздным футболистам. Криштиану Роналду вернулся в Мадрид для решения личных вопросов, однако уже в понедельник его ждут в Турине. А вот Хамес Родригес выразил желание вернуться в "Реал", но его будущее полностью зависит от «Баварии».
Из официально закрытых сделок выделим переходы Джердана Шакири в «Ливерпуль» и Вильяма Карвалью в «Бетис».
И напоследок парочка слухов о возможном переезде российских футболистов в Европу. Алана Дзагоева СМИ сватают в «Лацио», а Артём Дзюба имеет все шансы перебраться в АПЛ.
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews! Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей)
Soccer News: последние новости
По ходу ЧМ-2018 коэффициент на то, что Модрич выиграет "Золотой мяч", упал с 250 до 6 "Зенит" определил три трансферных цели на текущее лето Мартинес назвал самого разностороннего игрока в современном футболе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»275
«Это лучший чемпионат мира в истории»2
ФИФА снова оштрафовала Хорватию
Мутко запретили подходить к главе ФИФА5
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение