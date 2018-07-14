Модель Кристина Замир: В жизни Тарасов намного лучше

«Мисс Дубай» Кристина Замир недавно встретилась с Дмитрием Тарасовым , а позже заявила, что в восторге от футболиста.

Несколько дней назад Анастасия Костенко подарила Дмитрию Тарасову дочь. Пока молодая мама находится с новорожденной в перинатальном центре, спортсмен был замечен на светском мероприятии, где с удовольствием фотографировался с гостями.

Одной из них и стала «Мисс Дубай» Кристина Замир, которая поспешила тут же опубликовать фото с футболистом на своей странице в социальной сети.

«Бузова прости, но в жизни он намного лучше», — подписала снимок Кристина.

Сама Ольга никак не прокомментировала выпад Кристины. Артистка сейчас занята не только съемками в шоу «Замуж за Бузову», где за ее руку и сердце сражаются самые состоятельные мужчины.