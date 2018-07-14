Ещё
Радимов назвал двух главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радимов назвал двух главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2018 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
«Лучшим игроком должен быть признан тот, чья команда станет чемпионом мира — либо Килиан Мбаппе, либо Лука Модрич. За француза говорят скорость и нацеленность на атаку. Причём он ещё очень молод, поэтому будет только прогрессировать. Уверен, что будущее мирового футбола за ним. Что касается Модрича, то он своей игрой в последние годы в составе мадридского »Реала" уже всем всё доказал. Хорват выиграл на клубном уровне практически все возможные трофеи. Было бы замечательно, если бы он ещё стал и чемпионом мира" — сказал Радимов.
Напомним, что Хорватия и Франция сразятся за Кубок мира в воскресенье в 18:00 по московскому времени.
Soccer News: последние новости
По ходу ЧМ-2018 коэффициент на то, что Модрич выиграет "Золотой мяч", упал с 250 до 6 РФПЛ озвучила детали проведения матча за Суперкубок России Питана поделился эмоциями от назначения на финал ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Франции не хочет уезжать из России6
«Футбольному чуду» России пришел конец
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ67
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»276
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение