Глава ДПФ предложил учредить в России кубок имени Пикуля по яхтингу

Об этом он рассказал РИА Новости по итогам прошедшей в пятницу в киноконцертном зале «Россия» (Москва) Всероссийской литературно-исторической кампании, которая была посвящена 90-летнему юбилею этого автора.

"Учитывая, что на мероприятии присутствовал помощник президента России, который курирует спорт, Игорь Евгеньевич Левитин , я предложил со следующего года проводить кубок имени Пикуля по яхтингу по аналогии с Кубком Жюля Верна ", — сказал он.

Переходящий приз Кубок Жюля Верна вручается с 1993 года экипажу яхты за самое быстрое кругосветное, безостановочное плавание под парусом.

Валентин Пикуль родился 13 июля 1928 года в Ленинграде. Он считается одним из наиболее ярких и известных авторов многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.