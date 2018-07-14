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Глава ДПФ предложил учредить в России кубок имени Пикуля по яхтингу
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Глава ДПФ предложил учредить в России кубок имени Пикуля по яхтингу 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев выступил с инициативой учредить в России кубок по яхтингу в честь выдающегося российского писателя-мариниста Валентина Пикуля.
Об этом он рассказал РИА Новости по итогам прошедшей в пятницу в киноконцертном зале «Россия» (Москва) Всероссийской литературно-исторической кампании, которая была посвящена 90-летнему юбилею этого автора.
"Учитывая, что на мероприятии присутствовал помощник президента России, который курирует спорт, Игорь Евгеньевич Левитин, я предложил со следующего года проводить кубок имени Пикуля по яхтингу по аналогии с Кубком Жюля Верна", — сказал он.
Переходящий приз Кубок Жюля Верна вручается с 1993 года экипажу яхты за самое быстрое кругосветное, безостановочное плавание под парусом.
Валентин Пикуль родился 13 июля 1928 года в Ленинграде. Он считается одним из наиболее ярких и известных авторов многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.
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