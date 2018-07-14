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Тимофей Мозгов: «В сборной России меня подкалывают»
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Тимофей Мозгов: «В сборной России меня подкалывают» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Российский центровой Тимофей Мозгов, перебравшийся в «Орландо», в интервью «СЭ» отметил, что в сборной России над ним часто шутят.
— Нет ли к вам особого отношения в сборной России как к единственному человеку из НБА?
— Возможно, есть. Я просто уже свыкся с этим и не замечаю, как меня подкалывают.
— Приведете пример?
— Играем мы на тренировке, Саймон (Семен Антонов. — Прим. «СЭ») забивает «трешку» через руку и мне говорят: «Это тебе не НБА! Тут все забивают трешки!» (Михаил ПОТАПОВ)
Полностью интервью Мозгова
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