Тимофей Мозгов: «В сборной России меня подкалывают» 

Российский центровой Тимофей Мозгов, перебравшийся в «Орландо», в интервью «СЭ» отметил, что в сборной России над ним часто шутят.
— Нет ли к вам особого отношения в сборной России как к единственному человеку из НБА?
— Возможно, есть. Я просто уже свыкся с этим и не замечаю, как меня подкалывают.
— Приведете пример?
— Играем мы на тренировке, Саймон (Семен Антонов. — Прим. «СЭ») забивает «трешку» через руку и мне говорят: «Это тебе не НБА! Тут все забивают трешки!» (Михаил ПОТАПОВ)
Полностью интервью Мозгова