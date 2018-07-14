Тимофей Мозгов: «В сборной России меня подкалывают»

Российский центровой Тимофей Мозгов , перебравшийся в «Орландо», в интервью «СЭ» отметил, что в сборной России над ним часто шутят.

— Нет ли к вам особого отношения в сборной России как к единственному человеку из НБА?

— Возможно, есть. Я просто уже свыкся с этим и не замечаю, как меня подкалывают.

— Приведете пример?

Полностью интервью Мозгова