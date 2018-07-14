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Президент «Наполи»: «У Кавани есть мой номер, если он готов снизить запросы, то может звонить»
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Президент «Наполи»: «У Кавани есть мой номер, если он готов снизить запросы, то может звонить» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов рассмотреть вариант с возвращением в команду нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Уругваец играл за неаполитанцев с 2010 по 2013 год.
— Кавани? Эди зарабатывает 20 миллионов евро каждые 10 месяцев, — цитирует Football Italia Де Лаурентиса. — Однако недостаточно иметь только одного игрока, чтобы выигрывать трофеи. У нас был Игуаин, который покинул клуб за рекордные деньги, чтобы зарабатывать вдвое больше. У Кавани есть мой номер. Если он захочет, он может позвонить мне, снизить свои требования по зарплате и связать меня с руководством «ПСЖ». Знаю, что он хотел бы вернуться.
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