Инсайдеры: что Фёдор Смолов сказал команде после матча с Хорватией

Неделю назад наши спортсмены играли против сборной Хорватии и, к сожалению, проиграли после серии пенальти со счетом 4:3. И все же мы очень гордимся нашими футболистами: впервые за 32 года мы вышли из группы, попали в плей-офф и даже обыграли сборную Испании!

Данила Козловский. После матча самый популярных хэштег в Сети — #спасибозаборьбу. Правда, пользователи Сети были настроены против Федора Смолова (28). Он, напомним, не реализовал пенальти. В Сети даже запустили хэштег в поддержку футболиста #яфедорсмолов: к нему присоединились Ксения Собчак

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И вот, Юрий Жирков (34) рассказал, как Фёдор Смолов вел себя после матча: «В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал», — рассказал Жирков для издания «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что вся сборная поддержала Смолова и ни в чем не винит спортсмена. Жирков подчеркнул, что именно Смолов отважился дважды первым выйти к точке и реализовал важное для команды пенальти в ворота испанцев.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/insajdery-chto-fyodor-smolov-skazal-komande-posle-matcha-s-horvatiej/