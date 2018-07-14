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На ужине фонда «Обнаженные сердца» Яна Рудковская оголила ягодицу
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На ужине фонда «Обнаженные сердца» Яна Рудковская оголила ягодицу 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
На благотворительном ужине в Москве, соорганизатором которого и была, Яна Рудковская оголила ноги и порекомендовала всем порассматривать свою пятую точку. На торжественный прием, который состоялся в четверг 12 июля в доме Пашкова, продюсер и светская львица пришла пришла в серебристом летящем платье в пол с высоким пикантным вырезом. Наряд прекрасно позволил покрасоваться Рудковской и показать эффектные ноги. Видео 43-летняя продюсер опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
— Ps кто там писал про мою попу, внимание ищем, всматриваемся и просматриваем несколько раз) 🔥🔥🔥 — написала Яна Рудковская в комментарии к своему видео, имея в виду праздных критиков, которые в прошлом высказывали претензии к ее фигуре.
На этот раз претензий к фигуре не возникло. Пользователи однако не уловили связь, почему на ужине благотворительного фонда «Обнаженные сердца» нужно обнажать ноги и ягодицы — некоторые остряки порекомендовали приходить на подобное мероприятие с максимальным декольте, которое как раз ближе к сердцу.
Кое-кто впрочем в подобном позерстве усмотрел недобрый знак — мол слишком подобное поведение похоже на дурновкусие Ольги Бузовой, которая, по мнениб пользователей, много и часто неумело позирует.
— Яна решила переплюнуть саму Бузову… Только возраст.и 2е ее сыновей—как-то неочень… Бррееед. Либо— само пиар.либо Плющенко —недостаточно внимателен—разрешает -возлюбленой проветриваться… Все эти дешовые ужимки… Смешно… — написал один из комментаторов.
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