На ужине фонда «Обнаженные сердца» Яна Рудковская оголила ягодицу

На благотворительном ужине в Москве, соорганизатором которого и была, Яна Рудковская оголила ноги и порекомендовала всем порассматривать свою пятую точку. На торжественный прием, который состоялся в четверг 12 июля в доме Пашкова, продюсер и светская львица пришла пришла в серебристом летящем платье в пол с высоким пикантным вырезом. Наряд прекрасно позволил покрасоваться Рудковской и показать эффектные ноги. Видео 43-летняя продюсер опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

— Ps кто там писал про мою попу, внимание ищем, всматриваемся и просматриваем несколько раз) 🔥🔥🔥 — написала Яна Рудковская в комментарии к своему видео, имея в виду праздных критиков, которые в прошлом высказывали претензии к ее фигуре.

На этот раз претензий к фигуре не возникло. Пользователи однако не уловили связь, почему на ужине благотворительного фонда «Обнаженные сердца» нужно обнажать ноги и ягодицы — некоторые остряки порекомендовали приходить на подобное мероприятие с максимальным декольте, которое как раз ближе к сердцу.

Кое-кто впрочем в подобном позерстве усмотрел недобрый знак — мол слишком подобное поведение похоже на дурновкусие Ольги Бузовой, которая, по мнениб пользователей, много и часто неумело позирует.

— Яна решила переплюнуть саму Бузову… Только возраст.и 2е ее сыновей—как-то неочень… Бррееед. Либо— само пиар.либо Плющенко —недостаточно внимателен—разрешает -возлюбленой проветриваться… Все эти дешовые ужимки… Смешно… — написал один из комментаторов.